В российском регионе обрушилась построенная в 1937 году школа

Школа в Новосибирской области простояла 88 лет, но частично обрушилась в воскресенье 21 сентября. Перед новым учебным годом здание признали вполне годным для учебного процесса.

Следователи возбудили уголовное дело. Эксперты-строители проверят степень износа конструкций и попытаются выяснить причину обрушения. Проверку проводит и прокуратура.

ЧП произошло утром 21 сентября в городе Татарске. Частично обрушилась школа № 5. Судя по кадрам – в школьном строении рухнула часть крыши и стены.

В момент обрушения в школе, построенной в 1937 году, не было людей, пострадавших нет. Школу посещали 210 детей. Их переведут в другое ближайшее учреждение.