В российских аптеках появится первый препарат от коронавируса

Первый отечественный препарат для лечения коронавируса под названием «Коронавир» станет доступен для широкого круга россиян - он будет продаваться в аптеках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя лекарства - компанию «Р-Фарм».

Ранее препарат мог применяться только для лечения пациентов в стационарах. Теперь россияне могут приобретать его и для лечения в домашних условиях.

«В соответствии с полученным регистрационным удостоверением «Коронавир» стал первым препаратом для терапии коронавирусной инфекции в России, продающимся в аптеках и доступным широкому кругу амбулаторных пациентов», - прокомментировали в пресс-службе «Р-Фарм». Лекарство будет продаваться по рецепту, уточнили в компании.