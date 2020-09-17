17 сентября 2020, 14:59
Россия

Силуанов объяснил, кого коснется увеличение НДФЛ

Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что повышение НДФЛ с 13 до 15% коснется только доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Другие категории доходов облагаться увеличенным налогом не будут.

Для других категорий граждан мы не предполагаем менять условия обложения налогом на доходы физических лиц,

- рассказал чиновник в эфире «России 24».

Отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог на доходы свыше 5 миллионов рублей в год до 15% предложил президент Владимир Путин. По плану, новая ставка будет действовать с 1 января 2021 года.

Обсудить
просмотр
174591
Метки: 
минфин РФ
Антон Силуанов
НДФЛ
налоги
вклады
Экономика