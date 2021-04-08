В России задумались над новыми льготами для малообеспеченных

В России могут появиться новые льготы. Речь идет о субсидии на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. Такую инициативу обсуждают власти страны. О возможном введении дополнительных льгот пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».

Введение дополнительных льгот возможно при переходе на экономически обоснованные тарифы, что предполагает снижение объемов перекрестного субсидирования. Но это повлечет за собой повышение тарифов для обеспеченных граждан.

По информации издания, решение о сокращении объема и (или) ликвидации перекрестного субсидирования еще не найдено, а ситуация усугубляется и требует скорейшего разрешения.

«В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом»,

- сказано в документе.

В Минстрое сообщили, что переход к экономически обоснованным тарифам нужно синхронизировать с выдачей субсидий нуждающимся гражданам. В ведомстве считают, что расширение круга получателей помощи с повышением адресности такой поддержки можно обеспечить, скорректировав критерии нуждаемости.

В большинстве регионов субсидии получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22% и более семейного бюджета. В связи с этим, как полагают в министерстве, можно было бы скорректировать показатель до 15%. (фото zhiznraiona.ru)