17 новых случаев внебольничной пневмонии выявлены в Карелии за сутки

За последние 24 часа в Карелии не зафиксированы летальные исходы от внебольничной пневмонии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Тем не менее, зарегистрированы новые случаи легочной инфекции.

За сутки были госпитализированы 17 человек с внебольничной пневмонией. Таким образом, общее число заболевших, начиная с первого апреля 2020 года, выросло до 5571 человек. Также в оперштабе сообщили о том, что 130 пациентов умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Подчеркивается, что всем пациентам с пневмонией делают исследование на коронавирус.

Отметим, что за последние сутки в Карелии коронавирус подтвердился у 66 человек, поправились 85. Также в оперштабе сообщили о двух новых летальных исходах от коронавируса. (фото novos.mk.ru)