В России задумали организовать собственный аналог «Евровидения»

В России могут организовать международный песенный конкурс «Интервидение». Он может стать ежегодным, рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, его слова приводит РИА Новости.

Эрнст пригласил к участию в мероприятии все страны мира.

«Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС, предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе»,

- сказал Эрнст.

Он выразил мнение, что популярная музыка должна доходить до слушателей, не смешиваясь с политикой. Организаторы хотят создать конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства стран мира, отметил гендиректор Первого канала. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral