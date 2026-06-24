В России создают единые учебники по всем школьным предметам

Новые учебники готовят для российских школьников. Это будут единые пособия по всем дисциплинам.
В Минпросвещения рассчитывают, что до конца 2026 года в федеральный перечень включат единые учебники по литературе и русскому языку, физике и химии, биологии для 10-11-х классов, по труду для 5-9-х классов. Об этом со ссылкой на министра Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.
В разработке ряда школьных пособий участвует Российская академия наук.
Новый учебник истории уже получил оценку педагогов. А подготовка единого учебника по обществознанию завершена.