Перейти к основному содержанию
25 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

В России создают единые учебники по всем школьным предметам

Российская академия наук участвует в разработке ряда пособий для школьников
вход в лицей
фото стопкадр с городской камеры наблюдения

Новые учебники готовят для российских школьников. Это будут единые пособия по всем дисциплинам. 

В Минпросвещения рассчитывают, что до конца 2026 года в федеральный перечень включат единые учебники по литературе и русскому языку, физике и химии, биологии для 10-11-х классов, по труду для 5-9-х классов. Об этом со ссылкой на министра Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.

В разработке ряда школьных пособий участвует Российская академия наук.

Новый учебник истории уже получил оценку педагогов. А подготовка единого учебника по обществознанию завершена.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Женщина сказочно разбогатела, не вставая с дивана

Метки