В России изменились правила получения пенсий

С сегодняшнего дня, 18 октября, в России вступили в силу новые правила получения пенсий. Об этом со ссылкой на приказ Минтруда сообщает РИА Новости.

Теперь, если пожилой россиянин захочет сменить банк, через который он получает выплату, то сможет сохранить прежнюю дату начисления пенсии. Ранее дата получения пенсии могла меняться при смене кредитного учреждения.

При этом пенсионеры по-прежнему сами решают, как им удобнее получать деньги – на почте или на банковскую карту. (фото на главной spb.mk.ru)