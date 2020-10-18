Более 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 15 099 человек в 84 регионах. В относительном выражении прирост количества инфицированных третий день подряд составляет 1,1%, передает ТАСС. Общее число заболевших в нашей стране выросло до 1 399 334 человек.

За 24 часа в стране от инфекции скончались 185 пациентов. С начала пандемии в России умерли 24 187 человек.

Поправились за сутки еще 5377 человек. Общее число выздоровевших в стране – 1 070 576 человек. (фото на главной tvsamara.ru)