В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори

В некоторых регионах России регистрируются завозные случаи заражения корью непривитых людей. Однако эпидемия стране не грозит, отметили в Роспотребнадзоре, мнение ведомства приводит РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, в стране действует программа по борьбе с корью на 2021-2025 годы. Уровень иммунизация населения против кори остается высоким, что гарантирует сохранение высокого уровня коллективного иммунитета.

В регионах со сложной эпидобстановкой по кори проводится вакцинация непривитых людей. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, отметили в ведомстве. // Фото: unsplash.com