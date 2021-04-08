В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 8

Завтра, 9 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный 7-12 м/с, во второй половине дня порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный умеренный, днем юго-западный, южный умеренный, местами с порывами сильного. Температура ночью -2, -7°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью до -6, днем 0+2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже ночью -3, днем +1+2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале ночью -4, днем +1+2, переменная облачность, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото nbnews.com.ua