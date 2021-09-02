В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 11

Завтра, 3 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°С, ночью и утром местами, преимущественно по северным и восточным районам заморозки в воздухе и на почве до -1°С, днем +6, +11°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +8, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +11, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Free-Photos