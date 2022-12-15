В пятницу в Карелии прогнозируется легкий мороз

Завтра, 16 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -5,- 7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, по северным районам местами до -15°С, днем -5, -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -12-15, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сегеже -11-14, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -7-11, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com