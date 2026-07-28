В пятницу в Карелии будет облачно с прояснениями

Сегодня, 24 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем — мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днём +3…+5 °C. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами дождь. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем +2…+7 °C.
По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале днем +4 °C.
В Кеми днем +5 °C.
В Кондопоге днем +6 °C.
В Медвежьегорске днем +5 °C.
В Олонце днем +6 °C.
В Пудоже днем +5 °C.
В Сегеже днем +4 °C.
В Сортавале днем +8 °C.
В Суоярви днем +5 °C.