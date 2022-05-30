В последний день весны в Карелии потеплеет до плюс 24

Завтра, 31 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, днем по юго-западным районам кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью +6, +11°C, на северо-востоке местами +1,+3°C, днем +19, +24°C, местами у водоемов +12,+17°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +17, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +17, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/shell_ghostcage