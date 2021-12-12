В понедельник в Карелии потеплеет до нуля

Завтра, 13 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью снег, днем мокрый снег. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -2, -4°С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренные осадки в виде снега, на юге местами мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, ночью на юге южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -11°С, днем 0, -5°С. На дорогах гололедица.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-4, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-7, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале 0-2, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/JillWellington