В Петрозаводске завершился фестиваль современной хореографии

«Провинциальные танцы» под занавес праздника пластики

фото: Антонина Кябелева

26 июня в Петрозаводске закрылся шестой Международный фестиваль современной хореографии NordDance. Танцевальный марафон на сцене Музыкального театра республики Карелия завершило выступление театра современной хореографии из Екатеринбурга «Провинциальные танцы».

Гости с Урала представили на суд зрителей яркий эмоциональный экспрессивный спектакль «После вовлеченности. Диптих. Часть II», который был лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска». Бесконечное стремление к идеалу и скованность сознания индивидуальными представлениями о счастье – один из главных лейтмотивов фейерверка хореографических находок, мастерски воплощенных артистами из Екатеринбурга.

«Провинциальные танцы» - один из первых в России театров современной хореографии, созданный в 1990 году. Спектакли театра шесть раз становились лауреатами премии «Золотая маска». Выступление в Петрозаводске было тепло встречено карельской публикой, которая долго не хотела отпускать артистов со сцены.

Ежегодный фестиваль Nord Dance – это уникальная возможность за короткий промежуток времени, не выезжая из Петрозаводска, познакомиться с танцевальными коллективами, представляющими разнообразную палитру современного хореографического искусства. Традиционно переполненный во время фестиваля зал Музыкального театра лишний раз доказывает, насколько нам всем нужен этот праздник пластики, грациозности и незабываемых эмоций.