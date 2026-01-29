В Петрозаводске закрылся алкомаркет известной сети

В центре Петрозаводска в жилом доме закрылся алкомаркет сети «Красное и белое». С фасада демонтировали красно-белую вывеску.

Как сообщил в соцсети депутат Заксобрания Карелии, магазин на улице Куйбышева-Ленина попал под новые ограничения регионального закона, который ограничивает продажу спиртного в жилых домах с 1 марта.

«Первый пошел!»

- написал парламентарий.

Парламентарий пояснил, что розничная продажа алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях с марта будет допускаться только в торговых объектах площадью не менее 70 квадратных метров. Он отметил, что принятый осенью 2025 года законопроект лишь первый шаг, так как звучат различные предложения, в частности, сделать в магазинах специальные помещения по продаже спиртного.

