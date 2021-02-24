В Петрозаводске вора нашли по отпечаткам пальцев

В полицию Петрозаводска обратился житель Прионежского района. Он рассказал, что ненадолго оставил свой автомобиль в одном из дворов карельской столицы. Кто-то вскрыл машину и украл оттуда кошелек с 20 тысячами рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев. Криминалисты выяснили, что они принадлежат 41-летнему мужчине, который ранее был неоднократно судим. Его разыскали, и горожанин признался в совершении кражи. Он рассказал, что дернул ручку автомобиля, машина оказалась открытой. Тогда он похитил кошелек и скрылся. Деньги потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован за совершенное ранее преступление. Фото nat-geo.ru