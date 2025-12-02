В Петрозаводске установят памятник генералу Фролову

6 декабря в 12.00 в Петрозаводске состоится торжественное открытие памятника-бюста первому командующему Карельским фронтом генерал-полковнику Валериану Александровичу Фролову. Его установят на пересечении улицы Ровио с улицей, названной в честь легендарного военачальника.

Валериан Александрович Фролов сыграл ключевую роль в советско-финляндской войне 1939–1940 годов: под его командованием 14-я армия не только сохранила боеспособность, но и продвинулась дальше других войск северного направления. В годы Великой Отечественной войны Карельский фронт под командованием Фролова выполнил несколько важнейших задач. Благодаря созданию прочной долговременной обороны на стратегически важных участках фронта советским войскам удалось остановить продвижение противника. Это сорвало планы немецких и финских войск по захвату Карелии и Заполярья.

Командование Карельского фронта организовало необходимую подготовку солдат, успешно решило задачу материального снабжения войск в условиях сурового климата, огромной протяженности фронта и сложной местности, обеспечило работу железных дорог, портов и линий связи. Всё это, наряду с проведением нескольких наступательных операций и боев местного значения, заложило фундамент для будущих побед.

Инициатива установки памятника генералу Фролову принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову и реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества под председательством помощника Президента России Владимира Мединского, а также регионального отделения общества под руководством Романа Пивненко.

Автор работы — известный российский скульптор, член Московского союза художников Виталий Дмитриевич Шанов. Установка памятника приобретает особое значение в год 80-летия Великой Победы.