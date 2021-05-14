14 мая 2021, 19:17
В Петрозаводске спасли мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью
По сообщению СМИ, пострадавшего госпитализировали в БСМП
Карельские спасатели не дали мужчине уйти из жизни. Тревожный звонок поступил на пульт МЧС днем 14 мая.
Звонивший рассказал, что в доме №6 по улице Зеленая в Петрозаводске за закрытой дверью человек пытается свести счеты с жизнью.
По информации Gubdaily.ru, к приезду спасателей потерпевший потерял много крови. Мужчину госпитализировали в БСМП. Полиция разбирается в произошедшем. (фото rinfin.ru)