В Петрозаводске спасли мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью

Карельские спасатели не дали мужчине уйти из жизни. Тревожный звонок поступил на пульт МЧС днем 14 мая.

Звонивший рассказал, что в доме №6 по улице Зеленая в Петрозаводске за закрытой дверью человек пытается свести счеты с жизнью.

По информации Gubdaily.ru, к приезду спасателей потерпевший потерял много крови. Мужчину госпитализировали в БСМП. Полиция разбирается в произошедшем. (фото rinfin.ru)