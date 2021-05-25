В Петрозаводске спасатели освободили подростка из туалета

Вчера утром в 11 часов 45 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Звонивший сообщил, что в одной из квартир в туалетной комнате из-за защелкнувшейся щеколды оказался закрытым подросток, он перепугался и плачет. Прибывшие к месту вызова пожарные вскрыли дверь и выпустили ребенка.

А уже вечером в 20 часов 14 минут помощь петрозаводских пожарных потребовалась врачам скорой помощи. Они прибыли на вызов, но мужчина, у которого случился инсульт, не мог открыть дверь.

Пожарные, используя трехколенную лестницу, через окно проникли в квартиру, расположенную на втором этаже, и открыли дверь врачам. Помощь подоспела вовремя. Мужчина был спасен. Фото bluebay.com