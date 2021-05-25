Тело женщины обнаружили спасатели в квартире в Карелии

Вчера в 11 часов утра из полиции в пожарную часть города Пудож поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, в которой женщина не открывает дверь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый и гидравлический инструмент, вскрыли дверь квартиры. Худшие опасения подтвердились. Пенсионерка была мертва.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото vop.ru