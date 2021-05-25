25 мая 2021, 07:11
Автомобили улетели с дороги после мощной аварии в центре Петрозаводска
Городская камера наблюдения сняла инцидент на улице Красноармейской
24 мая в Петрозаводске на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской произошло серьезное ДТП. Инцидент, случившийся в 21:38, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как в автомобиль, начавший движение через перекресток по улице Максима Горького, влетела другая машина, ехавшая по Красноармейской.
В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. На месте работала скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет. Фото dtpptz