Автомобили улетели с дороги после мощной аварии в центре Петрозаводска

24 мая в Петрозаводске на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской произошло серьезное ДТП. Инцидент, случившийся в 21:38, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как в автомобиль, начавший движение через перекресток по улице Максима Горького, влетела другая машина, ехавшая по Красноармейской.

В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. На месте работала скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет. Фото dtpptz