В Петрозаводске прошли «малые олимпийские игры»

Маленькие петрозаводчане болеют за российских спортсменов на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Детские сады карельской столицы присоединились к флешмобу в поддержку сборной, рассказали в городской администрации. Например, в садах №38 и 121 дошколята символично «зажигали огонь», повторяли гимн, проводили «малые олимпийские игры», участвовали в эстафетах и соревнованиях. В учреждениях также прошли тематические занятия и встречи со спортсменами.

Мастер спорта, лыжный тренер школы олимпийского резерва Анна Сидорова рассказала воспитанникам садика №5 о лыжных гонках, показала упражнения и провела викторину. А родители дошкольников устроили фотовыставку «Папа, мама, я - спортивная семья!».

Напомним, сегодня в Пекине фигуристы откатали короткую программу. Две россиянки Камила Валиева и Анна Щербакова лидируют, третье место у японки Каори Сакамото. (фото пресс-центр мэрии)