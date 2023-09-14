В Петрозаводске пропал 13-летний школьник

В Петрозаводске пропал без вести Егор Линник 2010 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По информации правоохранителей, местонахождение юноши неизвестно с 12 сентября. Молодой человек был одет в черную кофту, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто видел этого юношу после 12 сентября, просят звонить по телефонам полиции: 8920 017 60 45, 8999 528 39 50, 8953 533 3655 или 02, 102. // Фото МВД по РК