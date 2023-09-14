Рыбовод погиб на рабочем месте в Карелии

Государственная инспекция труда в РК начала расследование несчастного случая, произошедшего с работником одной из компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации госинспекции, трагедия случилась с рыбоводом одной из фирм, зарегистрированных в Суоярвском районе республики. В результате несчастного случая мужчина погиб.

Подробности случившегося не раскрываются. Специалистам предстоит сделать выводы о том, что стало причиной трагедии. // Фото «Петрозаводск говорит»