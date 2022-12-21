В Петрозаводске прогнозируется плюсовая температура, в Карелии - снег

В четверг 22 декабря в Петрозаводске облачная погода. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по южным районам мокрого снега, мороси. Ночью местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8, по южным районам до +1, днем +2 ,-3, на севере до -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -5;

В Кондопоге ночью +1, днем +3;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +2;

В Олонце ночью +1, днем +3;

В Пудоже ночью 0, днем +2;

В Сегеже ночью -2, днем +1;

В Сортавале, Суоярви ночью 0, днем +1. // фото unsplash.com