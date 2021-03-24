24 марта 2021, 14:55
В Петрозаводске поймали сырного вора
Мужчина так любил деликатес, что пошел ради него на преступление
Из продуктового магазина на Древлянке было похищено несколько упаковок дорогостоящего сыра, сообщает МВД Карелии.
Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб, причиненный организации, оценили в 4 378 рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 34-летнего, ранее имевшего проблемы с законом, петрозаводчанина. Мужчина дал признательные показания и заявил, что сыр он съел.
Возбуждено и расследуется уголовное дело. Любитель молочных продуктов может лишиться свободы на срок до двух лет.
Фото с сайта i.mycdn.me