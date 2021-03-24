В Петрозаводске поймали сырного вора

Из продуктового магазина на Древлянке было похищено несколько упаковок дорогостоящего сыра, сообщает МВД Карелии.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб, причиненный организации, оценили в 4 378 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 34-летнего, ранее имевшего проблемы с законом, петрозаводчанина. Мужчина дал признательные показания и заявил, что сыр он съел.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Любитель молочных продуктов может лишиться свободы на срок до двух лет.

Фото с сайта i.mycdn.me