Житель Карелии купил автомобиль и лишился его за чужие долги

У судебных приставов Сортавалы на исполнении находится производство о взыскании полумиллиона рублей с должника С., сообщает сайт УФССП Карелии.

Судебный пристав-исполнитель потребовал у С. предоставить ему, находящийся в собственности должника автомобиль Range Rover, для составления акта описи и ареста, с последующей реализацией в счет погашения долга.

Мужчина машину не предоставил, а в объяснениях указал, что транспортное средство находится в Санкт-Петербурге на ремонте, точный адрес сообщить отказался.

В рамках разыскных мероприятий выяснилось, что должник продал машину на запчасти без договора купли-продажи и выполнения регистрационных действий. Range Rover был найден и арестован в Лахденпохье.

Любопытно, что новый «хозяин» автомобиля Range Rover оказался должником по коммунальным платежам и на него возбуждено несколько исполнительных производств.

Фото с сайта auto.vercity.ru