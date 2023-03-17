В Петрозаводске появился на свет 500-й младенец в этом году

В Петрозаводске появился на свет 500-й ребенок в 2023 году. Об этом сообщает управление ЗАГС Карелии.

Юбилейная запись о рождении была зарегистрирована в отделе ЗАГС карельской столицы 16 марта. Поздравления принимал счастливый отец Антон Карлуков. 12 марта в его семье появился на свет сын Ярослав.

Отметим, что в 2022 году в Карелии родились 4383 ребенка. За год рождаемость серьезно упала - в 2021 году на свет появились 5124 младенца, следует из данных Карелиястата. // Фото управления ЗАГС Карелии