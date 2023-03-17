Минсоц Карелии напомнил, как рассчитывается компенсация за услуги ЖКХ

Жители Карелии могут воспользоваться мерами соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг, которые уже несколько лет предоставляются в виде ежемесячной денежной компенсации. О том, как она рассчитывается и какой процент можно компенсировать, в прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» рассказала министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

Изменения в назначение компенсации были внесены еще в 2010 году. Тогда было принято решение о монетизации выплаты, чтобы учитывать объем льгот у каждого гражданина по каждому из потребленных видов услуг.

Для расчета собираются сведения от ресурсоснабжающей организации и управляющей компании, которые обеспечивают обслуживание жилого помещения. И в отношении каждого гражданина собирается объем и стоимость услуг, которые они получили. Позже все это аккумулируется в единую сумму,

- рассказала Ольга Соколова.



После всех расчетов уже применяется либо полная (100% от суммы), либо частичная (50%) компенсация услуг ЖКХ.



И так делается ежемесячно, в отношении 177 тысяч человек происходит такой расчет. Это очень большая работа,

- отметила министр.

Полное интервью с Ольгой Соколовой можно посмотреть здесь.

Фото: https://vk.com/minsockar