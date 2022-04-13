В Петрозаводске ожидается вторжение динозавров

Скоро жители Петрозаводска смогут понаблюдать за жизнью огромных динозавров. Причем не увидеть на экранах кинотеатров, а совсем рядом ощутить присутствие существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.

«Вторжение динозавров» - это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.



Доисторические джунгли, населенные динозаврами, можно найти с 23 апреля в ТРК”ЛОТОС PLAZA”.

Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником тирексом и безобидным вегетарианцем трицератопсом, невероятно длинным диплодоком и стегозавром – одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.

Динозавры, как живые: каждый из экспонатов оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки.

Выставка занимает более 800 квадратных метров.

20 огромных динозавров, которые двигаются, рычат, прищуривают и широко открывают свои огромные глаза, никого не оставят равнодушными.

Петрозаводчане смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.

Одной из изюминок выставки являются инопланетные динозавры будущего - динозавры с планеты ”Пандора”- драконы из культового фильма «Аватар». Выставка, безусловно, станет необычной локацией для оригинальных фотографий.

Выставка «Вторжение динозавров» создана с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и вашего ребёнка.

Гостей ждут бесплатные развлечения, входящие в стоимость билета::

фото с экспонатами;

фото с 3D картинами;

5 зон виртуальной реальности — вы увидите мир юрского периода будто вживую;

рисование 3D ручкой;

кинетическая песочница;

интерактивная песочница;

интерактивный мастер-класс «Нарисуй своего динозавра, и он оживёт на экране».

Мега-акция: до 22 апреля включительно можно купить билет на выставку с открытой датой за 400 рублей. Билет будет действителен до 15 мая 2022 г.

Выставка «Вторжение динозавров» ждет посетителей с 23 апреля по 15 мая 2022 года в ТРК”ЛОТОС PLAZA” (Лесной проспект, 47в, первый этаж)

Подробности в соцсетях:

VK: https://vk.com/dino_ru

Сайт: https://вторжениединозавров.рф/petrozavodsk

На правах рекламы. 0+