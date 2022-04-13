В Петрозаводске ожидается вторжение динозавров
Скоро жители Петрозаводска смогут понаблюдать за жизнью огромных динозавров. Причем не увидеть на экранах кинотеатров, а совсем рядом ощутить присутствие существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.
«Вторжение динозавров» - это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.
Доисторические джунгли, населенные динозаврами, можно найти с 23 апреля в ТРК”ЛОТОС PLAZA”.
Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником тирексом и безобидным вегетарианцем трицератопсом, невероятно длинным диплодоком и стегозавром – одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.
Динозавры, как живые: каждый из экспонатов оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки.
Выставка занимает более 800 квадратных метров.
20 огромных динозавров, которые двигаются, рычат, прищуривают и широко открывают свои огромные глаза, никого не оставят равнодушными.
Петрозаводчане смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.
Одной из изюминок выставки являются инопланетные динозавры будущего - динозавры с планеты ”Пандора”- драконы из культового фильма «Аватар». Выставка, безусловно, станет необычной локацией для оригинальных фотографий.
Выставка «Вторжение динозавров» создана с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и вашего ребёнка.
Гостей ждут бесплатные развлечения, входящие в стоимость билета::
- фото с экспонатами;
- фото с 3D картинами;
- 5 зон виртуальной реальности — вы увидите мир юрского периода будто вживую;
- рисование 3D ручкой;
- кинетическая песочница;
- интерактивная песочница;
- интерактивный мастер-класс «Нарисуй своего динозавра, и он оживёт на экране».
Мега-акция: до 22 апреля включительно можно купить билет на выставку с открытой датой за 400 рублей. Билет будет действителен до 15 мая 2022 г.
Выставка «Вторжение динозавров» ждет посетителей с 23 апреля по 15 мая 2022 года в ТРК”ЛОТОС PLAZA” (Лесной проспект, 47в, первый этаж)
Подробности в соцсетях:
Сайт: https://вторжениединозавров.рф/petrozavodsk
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