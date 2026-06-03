В Петрозаводске открыли дилерский центр премиальных автомобилей EXEED

Официальный дилер – компания К-Моторс – приглашает на тест-драйв и сервисное обслуживание

Добро пожаловать в новый дилерский центр EXEED К-Моторс на Лесном проспекте, 55.

Теперь у жителей Карелии есть уникальная возможность подобрать новый премиальный автомобиль EXEED и получить услуги сервиса, не покидая пределы республики.

Новый дилерский центр EXEED К-Моторс представлен отделом продаж, цехом сервисного и кузовного ремонта. Уютная атмосфера, вежливый и квалифицированный персонал, просторная клиентская зона, удобная парковка, транспортная доступность и многое другое сделают пребывание в салоне официального дилера EXEED максимально приятным и комфортным.

Жителей Карелии приглашают пройти тест-драйв модельного ряда EXEED, а если вы уже являетесь владельцем автомобиля этого бренда, вам с радостью проведут сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Получить больше информации, записаться на тест-драйв или на сервис можно по телефону: +7 (8142) 220 110.

Сайт: https://km-exeed.ru

Дилерский центр EXEED К-Моторс находится по адресу: г. Петрозаводск, Лесной, проспект 55.

На правах рекламы. ООО «К-Моторс», ИНН 1001179610