В Петрозаводске ночью пойдет дождь и мокрый снег

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +5 +7, рассказали в региональной метеослужбе. Атмосферное давление будет слабо расти.

23 апреля в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2, -3, местами до -6. Днем +3, +8, на юге местами до 11.

По сообщению гидрометцентра России, в Калевале ночью -3, днем +6;

В Кондопоге ночью -1, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +5;

В Олонце ночью -1, днем +11;

В Пудоже ночью 0, днем +8;

В Сегеже ночью -4, днем +4;

В Сортавале ночью -2, днем +10;

В Суоярви ночью -3, днем +7. (фото pixabay.com, Photorama)