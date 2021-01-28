28 января 2021, 07:59
В Петрозаводске мужчина едва не сгорел живьем в тепловом коллекторе
Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги второй степени
В пожарно-спасательную службу города Петрозаводска из БСМП поступило сообщение о госпитализации мужчины.
Медики диагностировали у пострадавшего термический ожог спины 2-3-й степени на площади 6%, а также отравление угарным газом.
В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина не имеет определенного места жительства. Несколько дней назад, по всей видимости, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он уснул с непотушенной сигаретой в теплом коллекторе, где проживал в последнее время. От сигареты загорелось тряпье и одежда на пострадавшем.
Фото с сайта iddenside.ru