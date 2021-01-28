В Петрозаводске мужчина едва не сгорел живьем в тепловом коллекторе

В пожарно-спасательную службу города Петрозаводска из БСМП поступило сообщение о госпитализации мужчины.

Медики диагностировали у пострадавшего термический ожог спины 2-3-й степени на площади 6%, а также отравление угарным газом.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина не имеет определенного места жительства. Несколько дней назад, по всей видимости, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он уснул с непотушенной сигаретой в теплом коллекторе, где проживал в последнее время. От сигареты загорелось тряпье и одежда на пострадавшем.

Фото с сайта iddenside.ru