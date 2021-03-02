В Петрозаводске граффитисты попытались убежать от росгвардейцев

В субботу около пяти утра группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны при патрулировании города заметила двух молодых людей, наносивших надписи на стены стадиона, расположенного в центре карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

При виде правоохранителей граффитисты попытались убежать. Им это не удалось - молодые люди были задержаны.

Оказалось, что ранним утром стены стадиона портили 18-летний молодой человек и его приятель, который еще не достиг совершеннолетия. На место прибыла следственно-оперативная группа, которой и передали нарушителей общественного порядка. Фото graff-city.com