02 марта 2021, 08:53
Происшествия

В Петрозаводске граффитисты попытались убежать от росгвардейцев

Двое молодых людей разукрашивали стадион в центре карельской столицы

В субботу около пяти утра группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны при патрулировании города заметила двух молодых людей, наносивших надписи на стены стадиона, расположенного в центре карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

При виде правоохранителей граффитисты попытались убежать. Им это не удалось - молодые люди были задержаны.

Оказалось, что ранним утром стены стадиона портили 18-летний молодой человек и его приятель, который еще не достиг совершеннолетия. На место прибыла следственно-оперативная группа, которой и передали нарушителей общественного порядка. Фото graff-city.com

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Петрозаводск
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новости петрозаводска