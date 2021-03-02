Автомобиль сгорел в лесу в Карелии

Вчера вечером в 17 часов 45 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило сообщение о том, что в семи километрах от города в лесном массиве горит автомобиль. Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то автомобиль уже было не спасти, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В результате пожара автомобиль УАЗ, принадлежащий частной фирме, был значительно поврежден огнем.

Сейчас по данному ЧП проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит установить всю картину произошедшего и причину пожара. Фото orenburzhie.ru