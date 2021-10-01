В Петрозаводске горело производственное здание

Вчера вечером в 17 часов 47 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Заводской горит крыша на производственном здании.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то из-под металлических листов кровли шли густые клубы дыма.

Как рассказал один из участников тушения пожара, горел утеплитель, находящийся между двумя металлическими покрытиями кровли, и чтобы остановить огонь, пришлось приложить немало усилий. Но, не смотря на все трудности, пожарным удалось остановить распространение огня, а затем полностью потушить пожар.

В результате пожара огнем был поврежден утеплитель крыши на площади 50 квадратных метров.

По какой причине произошел пожар, и каков материальный ущерб, сейчас устанавливают специалисты. // Фото МЧС Карелии