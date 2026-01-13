В Петрозаводске дом, где от наледи погиб мужчина, оброс сосульками

Дом в центре Петрозаводска, где в марте 2021 года в результате схода наледи с крыши погиб мужчина, оброс опасными сосульками. Тогда было возбуждено уголовное дело, а генеральный директор управляющей компании осужден и приговорен к условному сроку.

Фотографии ледяного ожерелья, свисающего с кровли дома на Куйбышева, в редакцию «Петрозаводск говорит» прислала читательница.

По словам женщины, она еще 10 января позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу и рассказала о сосульках, но к утру 12 числа наледь так никто не убрал.

«Куйбышева, 10! 10.01 мною было передано сообщение в ЕДДС в начале второго дня. Воз и ныне там! Ждем новую трагедию? Фото сделано 12.01 в 09:55»,

- сообщила петрозаводчанка.

В паблике ЕДДС сообщение об угрозе опубликовали 12-го января, призвав людей быть «внимательными и осторожными».