В Петрозаводске были слышны выстрелы

Жители Петрозаводска слышали звуки выстрелов на Кукковке. Об этом рассказала горожанка в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По словам женщины, все случилось вечером 4 декабря во дворе дома на улице Балтийской. Горожанка обнаружила повреждения на своем автомобиле. Оказалось разбито лобовое стекло. Оставшийся след напоминает след от пули. Соседи сказали хозяйке машины, что слышали выстрелы.

Женщина написала заявление в полицию по факту случившегося. // Фото: vk.com/dtpptz