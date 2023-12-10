Автомобиль влетел на сугроб в Петрозаводске

Утром 9 декабря в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, легковой автомобиль вылетел с дороги. В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилась фотография с места аварии. На кадре видно, что машина каким-то образом влетела на сугроб.

На помощь водителю выезжали шестеро спасателей. Транспортное средство получило серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: vk.com/dtpptz