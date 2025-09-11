В Петрозаводск привезли спектакли зарубежных театров

В Петрозаводске стартовал Фестиваль русских зарубежных театров. Такой масштабный театральный форум карельская столица принимает впервые. Он объединяет русскоязычные театры из разных стран. С 2024 года фестиваль носит название «Театральная осень». В Петрозаводске проходит с 10 по 19 сентября под девизом «Играем классику», в афишу вошли постановки театральных коллективов из шести стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России. Фестиваль будут принимать сцены Национального театра Карелии, Музыкального театра и Театра кукол.

Открывал театральный форум Театр кукол Карелии спектаклем «Ревизор» (16+) в постановке известного белорусского режиссера Игоря Казакова. А завершит фестиваль Музыкальный театр Республики Карелия спектаклем «Руслан и Людмила» (6+) – оперой М.И. Глинки по одноименной поэме А.С. Пушкина в режиссерской трактовке Анны Саловой.

На фестивале запланирована насыщенная дополнительная программа для зрителей и профессионалов. Перед спектаклями зарубежных коллективов состоятся презентации, на которых можно будет узнать проектах русских театров зарубежья. Фотовыставка «Играем классику» познакомит публику с лучшими спектаклями-участниками фестиваля за его пятилетнюю историю.

После спектаклей в творческих коллективах театров будут проходить обсуждения постановок с театральными критиками России.