В Петрозаводск приезжает мультимедийное шоу "Музыка в темноте" (6+)

На сцене ДК «Машиностроитель» пройдет яркое шоу, по-новому интерпретирующее классику

Фото: Дмитрий Фоменко

Классическая музыка - это не то, что люди включают фоном. Ее надо действительно слушать, и целенаправленно выделять на это время, которого в нашем сумасшедшем ритме жизни и так не хватает. Но что же делать? Ведь совершенно отказаться от прослушивания классической музыки - тоже не выход. Да и детей тоже нужно знакомить с сокровищами мировой культуры, ведь это полезно для их развития, как считают ведущие детские психологи и педагоги.

И есть отличный вариант, как решить эту дилемму - мультимедийное шоу классической музыки Евгении Зимы "Музыка в темноте". Вас ждут шедевры классики и неоклассики, впечатляющее 3D зрелище, мастерство петербургских музыкантов — чудесный вечер, который захочется разделить с родными людьми. Это яркое, красочное и запоминающееся шоу уже покорило 240 городов России.

Шоу "Музыка в темноте" - это:

- 100 минут шедевров классической музыки в живом исполнении;

- 50 минут современной хореографии;

- 15 артистов на сцене.

Более 100 лучших профессионалов в области музыки, танца, оперы и мультимедиа в течение трех лет работали под руководством Евгении Зимы над созданием этого "Музыки в темноте". И их труд был не напрасным, ведь в результате появилось яркое шоу!

Чтобы скрасить осенний вечер, сделайте подарок себе и любимым - посетите мультимедийное шоу классической музыки Евгении Зимы "Музыка в темноте" 8 ноября в ДК "Машиностроитель". Билеты можно приобрести на сайте и в кассе ДК. Телефон для справок: 8 (8142) 70-33-35.

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