В Петербурге семиклассницу забили молотком из-за идеи величия

Пропавшую в Санкт-Петербурге 30 апреля тринадцатилетнюю девочку нашли убитой. Ее тело закопали в лесу в Приморском районе. Девочку могли забить до смерти молотком по голове. К трагедии могут быть причастны другие подростки.

16-летний юноша опубликовал в своем телеграм-канале сообщение с признанием в страшном преступлении, после этого 2 мая к нему пришли правоохранители. По информации «Фонтанки», подросток написал в соцсети, что «сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела». По мнению юноши, он «смог себе доказать». Школьника задержали. Следователи также предположили, что девятикласснику помогала 15-летняя девочка, которую он убедил в необходимости доказать главенство над миром. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подростки выкопали яму и заманили семиклассницу на интервью, которое обещали опубликовать в Сети. Беседа должна была касаться темы покорения городов. Подростки снимали видео на телефон. Тело убитой девочки закопали. // фото пресс-служба СК РФ