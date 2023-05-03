Двое аниматоров пропали на Кубани, их могли убить

Двое аниматоров, 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко, пропали в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Подозреваемых в их смерти задержали и допрашивают. По сообщению телеграм-канала 112, они указали место, где находятся тела пропавших. По информации в СМИ, тело девушки нашли. Судьба ее коллеги пока не известна. Следователям предстоит установить обстоятельства преступления – было ли убийство запланировано заранее или причиной стал конфликт.

В день убийства злоумышленники перевели все деньги с карты мужчины на карту девушки, а затем сняли более 200 тысяч рублей в одном из банкоматов. Автомобиль аниматоров «Хендай» был найден сожженным в лесу.

28 апреля аниматоры выступали в станице Крыловская, вечером они возвращались домой, но в пути пробили колесо и занялись ремонтом. Ближе к ночи мужчина отправил супруге сообщение, где говорил, что встретил двух мужчин, которые предложили им помощь. // фото скриншот видео СК по Краснодарскому краю