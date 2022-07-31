31 июля 2022, 16:29
В первый день августа в Карелии будет тепло
Местами в республике в понедельник пройдут кратковременные дожди
Завтра, 1 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +19,+24°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сегеже до +21, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +19, переменная облачность, ночью небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com