В первый день августа в Карелии будет тепло

Завтра, 1 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +19,+24°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +21, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +19, переменная облачность, ночью небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com