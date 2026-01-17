В отдельных районах Карелии 17 января ожидается метель

Сегодня, 17 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем -4,-9°С, на севере -1, -6°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -3°С. В Кеми и Сортавале температура днем составит -4°С. В Кондопоге, Медвежьегорске и Сегеже днем столбики термометров покажут -6°С. В Олонце днем будет -8°С. В Пудоже днем температура воздуха -7°С. В Суоярви днем будет -5°С.