В Октябрьском районе увеличат пропускную способность коммуникаций

В скором времени Петрозаводск ждут большие перемены – в городе началась реализация проекта по комплексному развитию территории Октябрьского района города Петрозаводска. В перспективе Октябрьский район Петрозаводска ждет большое обновление, один из самых старых спальных районов города станет современным, доступным и красивым. Большинство аварийных зданий, домов барачного типа, которые портят образ города, останутся в прошлом. Для того, чтобы взамен аварийных построить новые дома, нужна обновленная коммунальная инфраструктура. Работой по модернизации сетей водоснабжения и канализации района уже занимается АО «ПКС-Водоканал».

В Октябрьском районе необходимо увеличить пропускную способность сетей канализации и водоснабжения. Общая сумма реализации проекта чуть больше 1,2 миллиарда рублей. Привлечение Правительством Республики Карелия федерального финансирования на реализацию данного проекта стало возможным в том числе и благодаря заключению концессионного соглашения между Правительством республики, Администрацией Петрозаводского городского округа и АО «ПКС-Водоканал». Для петрозаводчан это дополнительный плюс – ведь дорогостоящие работы по реконструкции сетей, которые направлены на улучшение надежности систем водоснабжения и водоотведения будут сделаны не за счет тарифов для потребителей, а за счет средств федерального бюджета.

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и канализации подразумевает под собой большое количество наземных работ. Об ограничении движения пешеходов и автомобилей будут предупреждать заранее. Сейчас работы ведутся на улице Краснофлотской. Первой улицей, которую коснутся изменения дорожного движения, станет улица Советская. Здесь работы синхронизированы: АО «ПКС-Водоканал» сначала построит новые сети, а затем дорожные службы положат асфальт. Работа по капитальному ремонту дорожного полотна будет проведена в 2023 году.

На участках, где недавно было сделано новое асфальтовое покрытие, сети проложат современным методом горизонтально-направленного бурения, благодаря которому нарушение грунта будет минимальным. А для сохранения зеленых насаждений уже ведется активная предварительная работа с отделом экологии Администрации.

Для проектирования и выполнения строительно-монтажных работ на конкурсной основе привлечена компания ООО «УМР КСМ». Особенно важно, что подрядчик входит в один из крупнейших строительных холдингов Карелии. Это гарантия соблюдения сроков выполненных работ и их качества. Задача АО «ПКС-Водоканал» – организовать эффективное взаимодействие между подрядчиком, заказчиком, Администрацией города, а также обеспечить своевременное финансирование проекта и надлежащий строительный контроль. Персонал АО «ПКС-Водоканал» в ежедневном режиме будет контролировать процесс переключения потребителей на временные сети водоснабжения, а после – к новым сетям. Временный водопровод позволит не оставлять жителей без водоснабжения на долгое время.

Сложность проекта заключается еще и в том, что работы будут производиться на действующих сетях, расширяя их пропускную способность. Необходимо до мельчайших деталей рассчитать каждый шаг для того, чтобы потребителю было комфортно. Конечно, кратковременные отключения от водоснабжения будут – без них строительство невозможно. Нужно понимать, что это мера необходима для того, чтобы жители не испытывали проблем с водоснабжением и водоотведением в будущем, когда население Октябрьского района значительно вырастет.

Еще одно важное условие – беспрерывная качественная работа на протяжении 18 месяцев при любых погодных условиях. И это возможно, на сегодняшний день технологии позволяют работать даже в морозы.