В окрестностях поселков Карелии стихийные свалки закопали бульдозером

Специалисты Управления природных ресурсов (УПР) ровно 20 лет назад проверили, как выполняются их предписания. За месяц до этого они направили письма главам местного самоуправления всех муниципалитетов республики с предложением ликвидировать несанкционированные свалки. Хотя, по сути, должны были не предлагать, а потребовать сделать это. И вот они провели рейд в окрестностях поселков Шуя, Падозеро и Машезеро.

По итогам рейдов стало понятно: в республике около двухсот несанкционированных свалок. Одна из них – в окрестностях поселка Шуя. Так как в рейд взяли съемочную группу телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, журналистам удалось снять свалку во всей красе. По словам сотрудников администрации поселка, за пару дней до этого мусор засыпали землей, закапывали бульдозером. Но результат был неутешительный. Чтобы люди вновь не устраивали в этом месте свалку, дорогу к этому месту перегородили двумя валунами. Но это не помогло. Просто мусор стали бросать прямо у дороги. Управляющий поселка рассказал, что за последние несколько месяцев из окрестностей поселка вывезли десять ржавых автомобильных кузовов. Журналисты обнаружили там еще столько же. Была призрачная надежда, что и до них дойдут руки у чиновников.

По результатам проверок было составлено около тридцати протоколов. Штрафов выписали на 250 тысяч рублей. «В апреле и мае нами наказаны руководители поселковых администраций – Шуя, Ладва, Ладва-Ветка, Деревянное. И хотелось бы добавить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - напомнил Юрий Рябик, заместитель начальник УПР по РК.

«Самый проблемный район – это, пожалуй, Прионежский район. Это связано с тем, что большое количество населенных пунктов. И самое главное – большое количество садоводческих кооперативов», - дополнил Сергей Червинчук, заместитель начальника отдела госконтроля УПР по РК. Дальше служба Госконтроля отправилась проверять петрозаводское отделение Октябрьской железной дороги. Там создали штаб, контролировавший наведение чистоты на прилегающих к предприятию территориях.

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На планерке в мэрии сделали логичный вывод: свалки в черте города, а также на выезде из Петрозаводска – это дело рук самих горожан. По распоряжению мэра, которым в те годы был Виктор Масляков, в столице Карелии представители правоохранительных органов проводили работу, чтобы привлечь виновных к ответственности. Всего за одну неделю в районах частного сектора были выявлены десять домовладельцев, которые не заключали договор с МУП «Автоспецтранс» на вывоз мусора. Несколько должностных лиц были наказаны за несанкционированное сжигание мусора. К административной ответственности привлекли владельца одной из городских автомастерских.

О ходе проведения ремонта на тепловых сетях доложил руководитель МУП «Тепловые сети» Вадим Грачев. По его словам, были практически завершены испытания на плотность сетей, обнаружено 129 повреждений. Сотрудники его предприятия тогда работали в две смены, в том числе и в выходные, чтобы к 21 июня отключенная горячая вода вновь появилась в квартирах горожан.

Таким было 11 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото «Петрозаводск говорит»